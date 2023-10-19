Прорыв команд с Дальнего Востока, сюрприз от «Форте» и характер «Родины»: чем запомнились матчи 1/16 финала Кубка России

Сразу две команды из низших футбольных дивизионов добрались до шестого раунда Пути регионов Кубка России. «Форте» сенсационно победил на выезде «Нефтехимик», а «Динамо-Владивосток» выбило «Ротор» благодаря спорному голу Егора Дорохова. «Волгарь» и «Химки» не без труда взяли верх над «Енисеем» и «Уфой» благодаря точным ударам со стандартов, а «Черноморец» лишь в серии пенальти сломил сопротивление КАМАЗа, который недосчитался десяти игроков из-за травм. «Акрон» неожиданно легко одолел «Шинник», а «Родина» сумела перевернуть ход неудачно складывавшегося матча с «Арсеналом».

Возможно, Путь регионов в Кубке России стоило придумать только ради того, чтобы посмотреть, как бывшие футболисты национальной команды Владислав Радимов и Евгений Алдонин после почти восьмичасового перелёта Москва — Владивосток работают укладчиками на фабрике по производству мороженого. Причём амбассадоры турнира, прибывшие на Дальний Восток в рамках очередной серии тура трофея, справлялись со своими обязанностями настолько хорошо, попутно внося приятный сумбур в привычную размеренную жизнь цехов, что сотрудницы предприятия в шутку заговорили о готовности взять обоих на четверть ставки с беспроигрышной мотивировкой «нам лишние руки не помешают».

А вот судейской бригаде встречи 1/16 финала между местным «Динамо» и «Ротором» не помешали бы коллеги на VAR. Потому что единственный мяч Егор Дорохов на 52-й минуте забил из офсайда. Очевидно, что в момент удара партнёра перед автором гола находился лишь один игрок волгоградцев и главный арбитр Максим Чембулатов обязан был назначить свободный удар. Но он этого не сделал и 2647 зрителей покинули трибуны стадиона в приподнятом настроении — их команда добралась до решающей осенней стадии, ни разу не пропустив в четырёх матчах. Правда, в трёх последних бело-голубые принимали соперников в родных стенах, что по умолчанию давало им серьёзное преимущество.

Путешествие трофея Кубка России во Владивосток | Дмитрий Маракасов

Схожая ситуация и со «СКА-Хабаровском». Тот вообще не выезжал за пределы края во втором по значимости национальном турнире, но и выходил на поле вдвое реже. С «Амкаром» подопечным Романа Шаронова пришлось не легче, чем с «Соколом» несколькими неделями ранее. Достаточно сказать, что по количеству голевых моментов пермяки почти не уступили, но реализовать не смогли ни одного. А вот у хозяев дубль оформил Саид Алиев, по разу в каждом из таймов здорово открывшийся на месте правого нападающего. В первом случае он обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота, а во втором — пробил в дальний угол с острого угла.

С аналогичным счётом 2:0 в среду закончилась и встреча в Нижнекамске. Только не в пользу хозяев, которые по праву считались явными фаворитами. Занимающий в «серебре» Второй лиги предпоследнее место «Форте» взял и огорошил не знающий с 3 сентября поражений в Первом дивизионе «Нефтехимик». Главным героем противостояния стал Максим Руднев, сначала конвертировавший грубейшую ошибку соперника в гол ударом из пределов штрафной, а затем отметившийся мягкой и точной передачей вразрез на Муслима Шихбабаева в контратаке. Примечательно, что первый не забивал за таганрожцев с 12 августа, а второй — с 4 июня.

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В вылете КАМАЗа, напротив, ничего удивительного нет. И дело не в том, что в борьбе двух примерно равных команд удача улыбнулась той, которая играла дома. Просто коллектив Ильдара Ахметзянова прилетел в Новороссийск в максимально усечённом составе (в лазарете находятся аж десять человек) и в заявку пришлось включать всех, кто банально не испытывал проблем со здоровьем.

Более того, в стартовом составе вышли два воспитанника 2006 года рождения — Ильяс Асылов и Кирилл Воробьёв. В итоге, челнинцы героическими усилиями отстояли нулевую ничью, но в серии пенальти вратарь «Черноморца» Михаил Филлипов потащил удары Григория Борисенко и Павла Горелова из разных углов и уберёг партнёров от жесточайшей критики.

А вот «Волгарь» и «Химки» своих шансов продлить удовольствие в кубке не упустили. Да, не без труда, но и соперники у них были не в пример зубастее. Астраханцы лишь на 83-й минуте вырвали победу у «Енисея» благодаря выстрелу со штрафного Кирилла Фольмера, а подмосковный коллектив на классе дожал «Уфу» после реализованного с горем пополам пенальти в исполнении Хетага Хосонова. При этом, в отличие от Владивостока, в Подмосковье главного судью было кому подозвать к монитору, поэтому он достаточно долго просматривал эпизод с попаданием мяча в руку Александра Теняева. Вышел на первый план Сергей Цыганюк и в концовке, но на сей раз он почти не сомневался, показывая второй горчичник Илье Молтенинову.

Самая громкая афиша тура «Акрон» — «Шинник» ожидания оправдала лишь наполовину. Сенсационно добравшаяся в прошлом году до четвертьфинала турнира банда Евгения Калёшина не оставила от соперника камня на камне — 3:0, а первый забитый мяч стал украшением раунда.

Владимир Азаров отдал пяткой в штрафную, Кирилл Данилин после паузы мягко покатил вдоль штрафной, Антон Килин пропустил, а Артём Погосов приложился с левой в девятку. Не отстали от последнего в отчётный вечер также отличавшиеся в матче с «Рязанью» в 1/32 финала Абу-Саид Эльдарушев и Андрес Понсе — россиянин реализовал пенальти, а венесуэлец мягко перекинул вышедшего ему наперерез вратаря.

Куда более драматичной выдалась разборка в Туле между двумя другими крепкими середняками. «Арсенал» открыл счёт в дебюте после попытки Алексея Городового перевоплотиться в Мануэля Нойера. Вратарь обыграл в собственной штрафной сразу двух футболистов соперника, но слишком далеко отпустил мяч, и Дмитрий Барков не преминул этим воспользоваться, попутно возглавив гонку бомбардиров. Однако во втором тайме гости сумели перевернуть игру с ног на голову. Формально это сделал Дмитрий Турищев, записавший себе в актив гол плюс пас, но на самом деле обе комбинации с его участием стали следствием симбиоза прекрасной командной работы и отличного исполнительского мастерства.

Тем не менее, справедливость победы дружины Франка Артиги, сменившего полторы недели назад на посту наставника Леонида Парфёнова, вызывает вопросы. Всё из-за момента на 68-й минуте, когда при счёте 1:1 судья Герман Коваленко по известным только ему причинам не усмотрел фола в штрафной гостей после попадания мяча в отставленную руку Александра Клещенко. Однако болельщиков москвичей, в том числе экс-сборника Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah, это вряд ли волнует. Для них куда важнее, что команда выиграла обе гостевые встречи в нынешнем розыгрыше и добралась до шестого раунда. Жеребьёвка 1/8 финала состоится 20 октября в РФС.