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В РФС допустили, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах.
В РФС допустили, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах
  • РИА Новости

«Допускаю ли, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах?  Мы не сыграли ни с кем на июньском сборе. Даже при наличии подписанных документов стоит быть осторожными в оценке перспектив», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Во время октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели матчи с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Ранее сообщалось, что в РФС заинтересованы в проведении матча между сборными России и Китая.

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