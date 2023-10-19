В РФС допустили, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов допустил, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах.

«Допускаю ли, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах? Мы не сыграли ни с кем на июньском сборе. Даже при наличии подписанных документов стоит быть осторожными в оценке перспектив», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Во время октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели матчи с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

Ранее сообщалось, что в РФС заинтересованы в проведении матча между сборными России и Китая.