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Рыжков считает, что изменение формата Кубка России помогло РФС создать новый продукт

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Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков считает, что изменение формата Кубка России по футболу помогло РФС создать принципиально новый продукт.
Рыжков считает, что изменение формата Кубка России помогло РФС создать новый продукт
  • РИА Новости

«РФС с партнёрами проделали большую работу и создали совершенно переупакованный продукт, который не только привлёк к Кубку России новую аудиторию, но и позитивно сказывается на развитии спорта в России в целом. Мы регулярно общаемся с федерациями и лигами в других видах спорта и видим их внимание к турниру и стремление создавать свои продукты по примеру Кубка России — равнение на лидера.

Что касается Кубка России, мнение о повышении интереса к нему подкреплено рейтингами и другими объективными показателями», — заявил Рыжков.

В рамках форума «Россия — спортивная держава» РФС и Матч ТВ организовали панельную дискуссию «Продвижение спорта в медиапространстве: актуальные тенденции и форматы».

Ранее заместитель генсека РФС Сурикова отметила повышение интереса к женскому футболу.

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