Заместитель генсека РФС Сурикова отметила повышение интереса к женскому футболу

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми, отметила повышение интереса к женскому футболу, а также позитивно оценила эксперимент с объединением финала Кубка России среди женских команд с полуфиналом Медиалиги.

«Мы, в целом, всегда за эксперименты и за всё то, что привлекает аудиторию и вызывает интерес. Футбольный фестиваль с двумя матчами и двумя шоу по одному билету в Калининграде стал ярким медийным событием, и я думаю, что это только начало нашего сотрудничества с Медиалигой.

Также отмечу повышение интереса к женскому футболу. Это видно и по матчам Суперлиги и Кубка России — имею в виду не только посещаемость, но и охваты в соцсетях, аудиторию трансляций. РФС, со своей стороны, продолжает поддерживать этот вектор в рамках своих проектов. Например, в этом году уже 300 девочек по всей стране записались в футбольные секции в рамках нашей программы «Футбол в школе», — сказала Сурикова.

В рамках форума «Россия — спортивная держава» РФС и «Матч ТВ» организовали панельную дискуссию «Продвижение спорта в медиапространстве: актуальные тенденции и форматы».

Ранее в РФС положительно оценили создание женского футбольного клуба «Спартак».