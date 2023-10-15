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В РФС положительно оценили создание женского футбольного клуба «Спартак»

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов дал понять, что ему понравилась новость о создании женского московского клуба «Спартак».
В РФС положительно оценили создание женского футбольного клуба «Спартак»
  • РИА Новости

«Оцениваем положительно. Мы довольно давно вели переговоры с руководством «Спартака» об этом решении, только поддерживаем», — цитирует Митрофанова ТАСС.

14 октября стало известно о том, что «Спартак» работает над запуском женской команды по футболу. Красно-белые начнут выступление в женском чемпионате России с сезона-2024. Елена Терехова назначена на пост директора клуба. 

36-летняя футболистка является двукратной чемпионкой России (2002, 2013) в составе воронежской «Энергии» и клуба «Рязань-ВДВ», чемпионкой США (2007) с «Индианой». Также в её коллекции победа на молодёжном чемпионате Европы (2005). 

Ранее защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич пожелал женской команде красно-белых удачного старта в чемпионате России по футболу.



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