Хлусевич обратился к женской команде «Спартака»: вперёд, за ромбик

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич пожелал женской команде красно-белых удачного старта в чемпионате России по футболу.

«Классно, что у «Спартака» появилась новая команда. Девчонки, мы с вами. Вперёд, за ромбик», — цитирует Хлусевича пресс-служба красно-белых.

«Спартак» начнёт выступление в женском чемпионате России с сезона-2024. Елена Терехова назначена на пост директора клуба.

36-летняя футболистка является двукратной чемпионкой России (2002, 2013) в составе воронежской «Энергии» и клуба «Рязань-ВДВ», чемпионкой США (2007) с «Индианой». Также в её коллекции победа на молодёжном чемпионате Европы (2005).

Ранее «Спартак» сообщил о создании женской команды.