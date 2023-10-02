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В РФС рассказали о планах снять сериал про Кубок России

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Директор по мероприятиям Российского футбольного союза Кирилл Терёшин рассказал, что организация планирует снять сериал про Кубок России.
В РФС рассказали о планах снять сериал про Кубок России
  • РИА Новости

«Мы хотим сделать на одной из платформ сериал про Кубок России, в котором тема будет шире, чем футбол», — приводит слова Терёшина РИА Новости.

Напомним, что Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя разделениями (Путь РПЛ и Путь регионов).

В прошлом году ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. 

Ранее сообщалось, что Москалёв назначен главным арбитром дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России.

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