В РФС рассказали о планах снять сериал про Кубок России
- РИА Новости
«Мы хотим сделать на одной из платформ сериал про Кубок России, в котором тема будет шире, чем футбол», — приводит слова Терёшина РИА Новости.
Напомним, что Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя разделениями (Путь РПЛ и Путь регионов).
В прошлом году ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России.
Ранее сообщалось, что Москалёв назначен главным арбитром дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России.