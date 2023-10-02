В РФС рассказали о планах снять сериал про Кубок России

Директор по мероприятиям Российского футбольного союза Кирилл Терёшин рассказал, что организация планирует снять сериал про Кубок России.

«Мы хотим сделать на одной из платформ сериал про Кубок России, в котором тема будет шире, чем футбол», — приводит слова Терёшина РИА Новости.

Напомним, что Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя разделениями (Путь РПЛ и Путь регионов).

В прошлом году ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России.

Ранее сообщалось, что Москалёв назначен главным арбитром дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России.