Москалёв назначен главным арбитром дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Как сообщается на сайте РФС, московское дерби «Динамо» — «Спартак» рассудит бригада арбитра Владимира Москалёва.

Встреча состоится в среду, 4 октября, и начнётся в 16:45 мск. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России бело-голубые набрали пять очков и занимают второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами располагаются на первой строчке.

Ранее сообщалось, что воронежский «Факел» опубликовал заявление на отгул для болельщиков на матч Кубка России с московским ЦСКА.