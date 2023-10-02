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Москалёв назначен главным арбитром дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Москалёв назначен главным арбитром дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщается на сайте РФС, московское дерби «Динамо» — «Спартак» рассудит бригада арбитра Владимира Москалёва.

Встреча состоится в среду, 4 октября, и начнётся в 16:45 мск. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России бело-голубые набрали пять очков и занимают второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами располагаются на первой строчке.

Ранее сообщалось, что воронежский «Факел» опубликовал заявление на отгул для болельщиков на матч Кубка России с московским ЦСКА.

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