«Факел» опубликовал заявление на отгул для болельщиков на матч с ЦСКА

Воронежский «Факел» опубликовал заявление на освобождение от работы для болельщиков на матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Заявление, опубликованное в Telegram-канале «Факела», подписали главный тренер воронежцев Сергей Ташуев, а также капитан и полузащитник команды Ираклий Квеквескири.

Встреча состоится в среду, 4 октября, и начнётся в 14:30 мск. Игра пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России воронежская команда набрала четыре очка и занимает последнее, четвёртое место в группе А. Армейцы с семью баллами располагаются на второй строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).