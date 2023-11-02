Драма последнего тура: «Краснодар» обыграл «Спартак» и сохранил шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России и сохранил шансы на выход в плей-офф. Уже на третьей минуте Александр Кокшаров открыл счёт, но москвичи ещё до перерыва ответили на это голами Александра Соболева и Наиля Умярова. Однако во второй половине 18-летний форвард оформил дубль, а затем Даниил Денисов переправил мяч в собственные ворота после выстрела Александра Эктова. В других встречах «Локомотив» разгромил «Рубин» и занял первую строчку в своём квартете, а «Факел» уступил «Сочи» и завершил выступление в турнире. Между тем «СКА-Хабаровск», «Химки» и «Родина» пробились в четвертьфинал Пути регионов.

Дубль Кокшарова и автогол Денисова

В центральном матче игрового дня заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сошлись «Спартак» и «Краснодар». Однако у москвичей не было никакой турнирной мотивации. Они ещё после четвёртого гарантировали себе первое место в квартете D и затем разгромно уступили «Динамо» в дерби. Южанам победа, напротив, требовалась кровь из носу, ведь они делили вторую строчку с бело-голубыми, но уступали им по личным встречам. Таким образом, подопечным Владимира Ивича необходимо было брать три очка и надеяться, что оппонент в противостоянии с «Нижним Новгородом» возьмёт меньше.

Абаскаль, вопреки ожиданиям, не стал выпускать на поле полностью второй состав. Так, в обороне расположились дисквалифицированный в РПЛ Срджан Бабич и Даниил Денисов, а на острие — Александр Соболев. Его оппонент, напротив, провёл серьёзную ротацию и поберёг многих ведущих исполнителей.

В итоге обе команды, словно сняв с себя оковы ответственности, провели яркий матч со множеством интересных эпизодов. В первую очередь это касается хозяев. Они здорово цеплялись за мяч в середине поля благодаря Соболеву и разгоняли быстрые атаки. Также вперёд шли передачи за спину защитникам, так как оборона соперника традиционно поднималась очень высоко. Не смутил москвичей даже быстрый гол Александра Кокшарова. Молодой нападающий, опередив Бабича, спокойно замкнул прострел Ильзата Ахметова почти от лицевой.

Красно-белые тут же создали пару опасных моментов, например, активный Соболев угодил в штангу. А затем форвард исправился и заработал пенальти, грамотно подстроившись под фол Кевина Ленини. Сам же пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый и прервал более чем двухмесячную безголевую серию.

В дальнейшем, как уже говорилось, именно «Спартак» владел преимуществом, но ему не хватало конкретики в завершающей стадии. Например, Павел Мелёшин дважды выскакивал фактически один на один со Станиславом Агкацевым и упускал свои шансы. Южане же регулярно давили на проблемную зону на правом фланге оппонента, где действовали Леон Классен и Денисов. В первом тайме оттуда пришло несколько опасных прострелов и Мозес чудом не отличился дважды. Сначала он пробил прямо в Селихова, а затем сам вратарь грудью отразил выстрел нигерийца в упор.

Не забил «Краснодар» — забил «Спартак». Причём сделать это удалось не самому результативному Умярову в компенсированное время. Первый момент он загубил, когда после скидки Соболева на подаче корнера попал в перекладину. Зато спустя пару минут хавбек вырвался на рандеву с Агкацевым, воспользовавшись разрезающим пасом всё того же нападающего, обыграл его и поразил цель.

Ивич не собирался сдаваться. В перерыве он бросил в бой Хуниора Алонсо и Александра Черникова, укрепив провисающую центральную зону. Убрали в том числе допустившего большое количество ошибок Ленини. Поначалу рокировки никак не сказались на действиях южан. Они были вынуждены раскрываться и идти вперёд, чем с удовольствием пользовались москвичи.

Но «Спартак» просто не мог обойтись без грубейших помарок в обороне. Если в первой половине сложности возникали на правом краю, то по прошествии часа Олег Рябчук не смог перехватить длинный заброс в направлении Мозеса на левом. Нигериец спокойно ворвался в штрафную и выполнил прострел на Кокшарова, не оставляющий шансов Селихову. 18-летний форвард оформил дебютный дубль за «быков» в карьере.

Восстановив равенство, «Краснодар» ещё больше увеличил давление на чужие ворота, тогда как оппоненты сбавили и поплыли. Не помогли даже замены от Абаскаля, который экстренно выпустил Антона Зиньковского, Михаила Игнатова, Никиту Чернова и Даниила Хлусевича. Уже с ними на поле красно-белые пропустили решающий. Причём гол получился курьёзным. Александр Эктов из-за пределов штрафной неточно пробил в сторону дальнего угла, а Денисов совершил настолько неудачную попытку прервать передачу, что отправил снаряд в створ.

И всё же у москвичей была возможность сравнять счёт, ведь в концовке активный Соболев заработал пенальти. Как и в случае с первым, форвард не оставил шансов Агкацеву. Однако судья не торопился указывать на центр, поскольку его помощники на VAR изучали повтор. Выяснилось, что опорная нога Александра в момент удара немного поехала на мокром газоне и задела мяч перед самым выстрелом. То есть невольно произошло двойное касание, что запрещено правилами при исполнении одиннадцатиметрового. Гол был отменён.

Несмотря на это, подопечные Абаскаля до конца шли вперёд, пользуясь тем, что переиграть пришлось почти десять минут. На 100-й Агкацев чудом отразил мяч после удара Игнатова с близкой дистанции. Таким образом, «Краснодар» всё же вырвал важнейшую победу и сохранил шансы на продолжение борьбы в Пути РПЛ. «Спартак» же потерпел второе поражение подряд во всех турнирах.

Лёгкая победа «Локомотива»

Другой столичный гранд — «Локомотив» — также мог расслабиться перед игрой с «Рубином», ведь даже поражение в серии пенальти гарантировало ему лидерство в группе B, поскольку по личным встречам он имел преимущество и над «Уралом», и над «Ростовом», опережая обе команды на два очка. В свою очередь, конкурентам на день позже предстояло сойтись в очном поединке. Казанцы же и вовсе заранее лишились шансов на продолжение борьбы.

В итоге красно-зелёные не оставили шансов оппоненту, тем более что Михаил Галактионов бросил в бой нескольких своих лидеров — Лукаса Фассона, Наира Тикнизяна и Антона Миранчука. Именно они сделали разницу. Уже на девятой минуте Дмитрий Рыбчинский выполнил отличную подачу с правого фланга, а хавбек сборной Армении замкнул её в касание ударом между ног Егору Шамову. В середине первого тайма он сам сделал результативную скидку на Антона Миранчука.

Наконец Владислав Сарвели реализовал выход один на один, воспользовавшись пасом всё того же Миранчука. Преимущество в счёте могло быть крупнее, если бы Тикнизян незадолго до перерыва не угодил в крестовину. Гости же смотрелись в атаке абсолютно беспомощно и почти не тревожили Маринато Гильерме.

Неудивительно, что после такого первого тайма второй оказался практически лишён смысла. Команды создали минимум моментов и спокойно доигрывали. Железнодорожникам отличиться не помог даже выход Артёма Дзюбы, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Зато второй «сухарь» в нынешнем сезоне турнира записал себе в актив Гильерме.

Вылет «Факела»

В квартете А с большой долей вероятности два первых места должны были занять «Оренбург» и ЦСКА. Оренбуржцы уже гарантировали себе продолжение борьбы в верхней сетке плей-офф. Москвичам же для решения этой задачи достаточно было набрать очко. А потому «Факелу», отстающему от армейцев на два, в матче с «Сочи» требовалось одержать победу и надеяться на осечку конкурента. Но и южане в случае собственного успеха ещё могли попасть в Путь регионов.

Однако Сергей Ташуев в преддверии важного матча с ЦСКА в РПЛ предпочёл поберечь основу, и это не замедлило сказаться на результате. Хотя в дебюте его подопечные смотрелись интереснее и владели инициативой: Максим Максимов даже поразил ворота соперника, но из явного офсайда.

А ближе к перерыву коллектив Александра Точилина всё же склонил чашу весов на свою сторону. Причём неожиданно главным героем стал Тимофей Маргасов. Крайний защитник сначала отметился великолепной подачей в штрафную на набежавшего Никиту Бурмистрова, а затем добил мяч в сетку между ног Виталию Гудиеву — 2:0.

К чести гостей нужно сказать, что они не сдались и после перерыва пытались переломить ход неудачно складывающейся игры. Но выше всяких похвал действовал Николай Заболотный. В частности, в концовке он справился с неприятным выстрелом Руслана Магаля низом и так и не позволил пробить себя. Его сейвы обеспечили «Сочи» в последний момент участие в плей-офф Пути регионов. «Факел» же вылетел из соревнования.

Выход «СКА-Хабаровска», «Химок» и «Родины» в четвертьфинал Пути регионов

Также в первый день ноября состоялись три матча шестого раунда Пути регионов. К сожалению, данный этап оказался непреодолимым препятствием для обоих коллективов, представляющих третий по силе дивизион. Частный клуб «Форте», не хватающий звёзд с небес, сотворил громкую сенсацию, выбив из борьбы четыре команды, в том числе лидирующее на тот момент в Первой лиге махачкалинское «Динамо». Однако справиться со «СКА-Хабаровском» ему не удалось. Судьбу противостояния определил быстрый гол Дмитрия Стародуба. В дальнейшем хозяева как ни старались, не сумели восстановить равновесие. А в концовке точку поставил Саид Алиев.

Завершило выступление и «Динамо-Владивосток», которое, в отличие от товарищей по несчастью, до того не играло с дружинами из подэлитного дивизиона. Первая же проверка в лице «Химок» оказалась слишком сложной. Подопечные Михаила Сальникова удерживали свои ворота в неприкосновенности полчаса, после чего счёт открыл Петрос Аветисян. Удвоил преимущество красно-чёрных Лев Скворцов во втором тайме. А в концовке дубль оформил вышедший на замену 20-летний Тимур Касимов, проведший за команду вторую встречу.

В битве двух представителей Первой лиги «Родина» неожиданно не оставила шансов крепкому «Черноморцу». Уже к перерыву москвичи забили два безответных мяча. Сначала Илья Камышев нанёс коварный удар с линии штрафной, а затем Олег Красильниченко срезал снаряд в свои ворота. В самом же начале второй половины навес партнёра замкнул Амур Калмыков — 3:0.