Ташуев — об игре «Факела»: были академики с тросточками, хотели сыграть на классе

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал поражение в матче Кубка России с «Сочи».

«Изюминки у «Факела» не было. Были такие академики с тросточками, которые, оказывается, хотели сыграть на классе. Расстроились, что проиграли, — это понятно. Мы хотели выиграть и пройти дальше, настраивали команду, но сегодня такая данность наших ресурсов и резервов», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сочи». «Сочи» набрал восемь очков и занимает третье место в группе А. В активе «Факела» шесть очков и последняя позиция.

Ранее сообщалось, что в «Факеле» не сомневаются, что поле в Воронеже будет готово к игре с ЦСКА в РПЛ.