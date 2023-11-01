В «Факеле» не сомневаются, что поле в Воронеже будет готово к игре с ЦСКА в РПЛ
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«Комиссия отметила большую профессиональную работу, которую проделала наша команда агрономов. Мы представили детальный план подготовки поля, он был принят. Не сомневаемся, что сможем подготовить покрытие к матчу. Всё будет сделано с учётом специфики этого поля», — приводит слова Горячева «Матч ТВ».
Матч «Факела» и ЦСКА состоится 11 ноября в 14:00 мск.
Ранее комиссия РПЛ допустила стадион «Факела» к проведению матча с ЦСКА.