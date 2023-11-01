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В «Факеле» не сомневаются, что поле в Воронеже будет готово к игре с ЦСКА в РПЛ

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Руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев заявил, что в клубе не сомневаются, что поле на домашнем стадионе будет готово к игре 15-го тура РПЛ с ЦСКА.
В «Факеле» не сомневаются, что поле в Воронеже будет готово к игре с ЦСКА в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Комиссия отметила большую профессиональную работу, которую проделала наша команда агрономов. Мы представили детальный план подготовки поля, он был принят. Не сомневаемся, что сможем подготовить покрытие к матчу. Всё будет сделано с учётом специфики этого поля», — приводит слова Горячева «Матч ТВ».

Матч «Факела» и ЦСКА состоится 11 ноября в 14:00 мск.

Ранее комиссия РПЛ допустила стадион «Факела» к проведению матча с ЦСКА.

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