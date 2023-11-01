В «Факеле» не сомневаются, что поле в Воронеже будет готово к игре с ЦСКА в РПЛ

Руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев заявил, что в клубе не сомневаются, что поле на домашнем стадионе будет готово к игре 15-го тура РПЛ с ЦСКА.

Gettyimages.ru