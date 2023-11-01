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18-летний Кокшаров в матче со «Спартаком» оформил первый дубль за «Краснодар» 

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Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров оформил первый дубль в карьере за взрослую команду.

18-летний форвард забил два мяча в ворота московского «Спартака» в матче шестого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Счёт в игре 2:2. Воспитанник «Краснодара» отличился на третьей и 61-й минуте. В составе красно-белых мячи забили Александр Соболев (8-я) и Наиль Умяров (45-я).

«Спартак» досрочно с первого место уже завоевал путевку в плей-офф турнира.

Ранее Эдуард Мор заявил, что  в адрес «Спартака» было много критики, но с «Краснодаром» надо сыграть хорошо.

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