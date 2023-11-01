Мор: в адрес «Спартака» было много критики, но с «Краснодаром» надо сыграть хорошо
- РИА Новости
«После поражения в Воронеже в адрес «Спартака» было много критики, надо всё равно сыграть хорошо. То же самое у «Краснодара». Но даже в случае победы они не гарантируют себе выход в следующую стадию», — цитирует Мора «Матч ТВ».
Игра между командами пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:45 мск.
Подопечные Гильермо Абаскаля лидируют в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков. Вторую строчку делят «Динамо» и «Краснодар», в активе которых по восемь баллов. Четвёртый — «Пари НН» (два).
Ранее Андрей Аршавин высказал мнение касательно выступления «Спартака» в текущем сезоне.