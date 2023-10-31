Аршавин: в начале сезона «Спартак» казался боеспособным коллективом, сейчас — нет

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение касательно выступления «Спартака» в текущем сезоне.

«В принципе, «Спартак» и перед сезоном, и на старте выглядел боеспособным коллективом. Но по тому, как всё складывается для «Спартака» сейчас, мне так не кажется. У красно-белых вроде как всё по-разному, но всё одинаково. Пока у них нет стабильности, как и в предыдущих сезонах», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал об отношении к капитанской повязке.