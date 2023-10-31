Максименко: не ожидал, что Абаскаль даст мне капитанскую повязку

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал об отношении к капитанской повязке.

«Не ожидал, что Абаскаль даст мне капитанскую повязку в игре с «Факелом». Где-то даже волнительно было. Нет, такой мечты не было», — приводит слова Максименко Sport24.

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее Владимир Быстров заявил, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» от «Факела».