Быстров заявил, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» от «Факела»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал поражение московского «Спартака» от воронежского «Факела» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В Воронеже мы видели одну команду — «Факел», который действовал первым номером. Гильермо слил эту игру после того, как совершил двойную замену, убрав Литвинова, который более или менее в центре поля закрывал позицию, и Игнатова, который единственный хотя бы бегал на максимальной скорости», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Экс-полузащитник также раскритиковал нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Александр сегодня все 90 минут передвигался, как инвалид. Просто как ветеран. Так нельзя играть в футбол. Я смотрел всю игру, у Соболева ни одного рывка не было», — сказал он.

Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

После 13 туров РПЛ «Спартак» с 20 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выразил мнение, что красно-белые не смогли показать свою игру в матче с «Факелом» из-за качества поля в Воронеже.