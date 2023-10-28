Шавло считает, что «Спартак» не мог показать свою игру из-за качества поля «Факела»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал поражение красно-белых в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».

«На таком поле просто нельзя проводить никаких нормальных матчей! Даже не знаю, что тут вообще комментировать. Что может показать команда на таком огороде? Нарушения со стороны красно-белых тоже можно связать с качеством газона на стадионе «Факела». Ребята привыкли играть в нормальных условиях, и, естественно, у них будет недовольство, глядя на такое. Не пытаюсь принизить значение победы для хозяев — молодцы, выиграли. Но по большому счёту им-то было всё равно на состояние поля», — сказал Шавло RT.

Ранее Шавло назвал огородом футбольное поле на стадионе «Факела».