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Шавло считает, что «Спартак» не мог показать свою игру из-за качества поля «Факела»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал поражение красно-белых в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
Шавло считает, что «Спартак» не мог показать свою игру из-за качества поля «Факела»
  • РИА Новости

«На таком поле просто нельзя проводить никаких нормальных матчей! Даже не знаю, что тут вообще комментировать. Что может показать команда на таком огороде? Нарушения со стороны красно-белых тоже можно связать с качеством газона на стадионе «Факела». Ребята привыкли играть в нормальных условиях, и, естественно, у них будет недовольство, глядя на такое. Не пытаюсь принизить значение победы для хозяев — молодцы, выиграли. Но по большому счёту им-то было всё равно на состояние поля», — сказал Шавло RT.

Ранее Шавло назвал огородом футбольное поле на стадионе «Факела».

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