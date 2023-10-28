Шавло назвал огородом футбольное поле на стадионе «Факела»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло ответил на вопрос о качестве футбольного поля на стадионе «Факела», на котором проходит матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Кроме как огородом, это поле нельзя больше никак назвать. Почему разрешили командам играть на таком газоне? Ну мяч же отскакивает! Если мы планируем и дальше пытаться рекламировать РПЛ на весь мир, таких полей не должно быть! Сейчас футболисты его значительно протоптали, и я просто не знаю, что же начнётся во втором тайме», — сказал Шавло RT.

Ранее сообщалось, что Соболев попал в стартовый состав «Спартака» на матч 13-го тура РПЛ с «Факелом».