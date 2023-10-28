Соболев попал в стартовый состав «Спартака» на матч 13-го тура РПЛ с «Факелом»
«Факел» и «Спартак» объявили составы на матч 13-го тура РПЛ
- РИА Новости
В старте воронежской команды выйдут Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков и Аппаев.
У красно-белых с первых минут сыграют Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Бонгонда и Соболев.
Встреча состоится 28 октября и начнётся в 14:00 мск. Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.
Ранее бывший игрок «Факела» Андрей Гордеев назвал Воронеж футбольной Меккой.