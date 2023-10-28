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Соболев попал в стартовый состав «Спартака» на матч 13-го тура РПЛ с «Факелом»

«Факел» и «Спартак» объявили составы на матч 13-го тура РПЛ

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Воронежский «Факел» и московский «Спартак» объявили составы на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соболев попал в стартовый состав «Спартака» на матч 13-го тура РПЛ с «Факелом»
  • РИА Новости

В старте воронежской команды выйдут Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков и Аппаев.

У красно-белых с первых минут сыграют Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Бонгонда и Соболев.

Встреча состоится 28 октября и начнётся в 14:00 мск. Игра пройдёт на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.

Ранее бывший игрок «Факела» Андрей Гордеев назвал Воронеж футбольной Меккой.

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