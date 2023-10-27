Гордеев: Воронеж — это футбольная Мекка

Бывший игрок «Факела» и экс-тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием воронежской команды и московского «Спартака».

«Болельщики в Воронеже очень ждут этот матч. Это футбольный город, футбольная Мекка. Сам играл там и знаю, каково это. Там очень много спартаковских фанатов в том числе. Но сейчас все предпочтения стоит отодвинуть в сторону: играет родной «Факел». Это знаковое событие для города. В такой игре, думаю, все проблемы воронежцев отойдут на второй план, ведь красно-белые — замечательный раздражитель для любой команды.

«Спартаку» точно не придётся легко: в Воронеже будет вязкая игра, учитывая в том числе погодные условия и состояние специфического газона», — сказал Гордеев RT.

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