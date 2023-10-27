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Деменко: Абаскаль не боится принимать непростые решения в «Спартаке»

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль принимает верные, но непростые решения, касающиеся форварда команды Александра Соболева и защитника Георгия Джикии.
Деменко: Абаскаль не боится принимать непростые решения в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что инцидент с участием Соболева исчерпан. Сейчас Александр несколько предпочтительнее остальных форвардов команды и играет ключевую роль. Не считаю, что Абаскаль стреляет себе в ногу такими решениями, ведь это дисциплинарный момент. Как у любого специалиста, у испанца тоже есть свои принципы и взгляды — это нормальное явление. У меня самого в карьере были схожие эпизоды.

Немного смягчило ситуацию то, что «Спартак» не уступил в дерби с ЦСКА и обыграл «Пари НН». В противном случае было бы огромное количество разговоров об отставке главного тренера. Сейчас же видно, что руководство клуба доверяет испанцу. На мой взгляд, Абаскаль действительно ставит сильнейших: Джикия, стоит признать, сбавил в уровне игры. Абаскаль от него не отказался, но предпочтение пока что отдаёт не Георгию. По крайней мере, наставник красно-белых не боится принимать непростые решения», — заявил Деменко RT. 

Ранее Владимир Гранат заявил, что Абаскалю важно поддерживать свой авторитет в «Спартаке».

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