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Гранат: Абаскалю важно поддерживать свой авторитет в «Спартаке»

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Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал недавнее отстранение от тренировок форварда красно-белых Александра Соболева и редкие появления в стартовом составе защитника московской команды Георгия Джикии.
Гранат: Абаскалю важно поддерживать свой авторитет в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Прошлый тур всё показал: Соболев появился на поле после замены. Дело в том, что Абаскаль применил санкции поучительного характера — это нормально. Для европейских тренеров это стандартная практика. Испанец поддерживает свой авторитет в коллективе, и это очень важно. Атмосфера в команде будет здоровой, когда тренер принимает справедливые решения. Что же касается Джикии, то ему просто надо выйти с честью из сложившейся ситуации, а именно — выиграть конкуренцию. Ничего страшного не произошло», — заявил Гранат RT.

Ранее Гранат выразил уверенность, что Личка не откажется от атакующей модели игры «Динамо».

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