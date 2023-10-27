Гранат: Абаскалю важно поддерживать свой авторитет в «Спартаке»
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«Прошлый тур всё показал: Соболев появился на поле после замены. Дело в том, что Абаскаль применил санкции поучительного характера — это нормально. Для европейских тренеров это стандартная практика. Испанец поддерживает свой авторитет в коллективе, и это очень важно. Атмосфера в команде будет здоровой, когда тренер принимает справедливые решения. Что же касается Джикии, то ему просто надо выйти с честью из сложившейся ситуации, а именно — выиграть конкуренцию. Ничего страшного не произошло», — заявил Гранат RT.
Ранее Гранат выразил уверенность, что Личка не откажется от атакующей модели игры «Динамо».