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Гранат уверен, что Личка не откажется от атакующей модели игры «Динамо»

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал последние результаты бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гранат уверен, что Личка не откажется от атакующей модели игры «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Думаю, неудачные результаты «Динамо» не скажутся на позициях Марцела Лички. Только, может быть, разгромное поражение может негативно повлиять — снова начнутся разговоры. Полагаю, что динамовцам просто не хватает концентрации на весь матч.

Не согласен с тем, что две подряд нулевые ничьи говорят о смещении акцентов в пользу прагматичности. Личка продолжит играть в атакующий футбол, уверен в этом! На флажке были куплены иностранные футболисты, которые ещё не успели наладить взаимосвязи с остальными игроками команды», — заявил Гранат RT.

Ранее бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи выразил мнение, что красно-белым в нынешнем сезоне по силам побороться за золотые медали РПЛ.

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