Голкипер «Зенита» Кержаков: Сергеев — наш череповецкий Холанд

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о нападающем Иване Сергееве.

«Рад победе над «Крыльями» (1:0) в Кубке, но из ворот казалось, что это не лучший наш матч с точки зрения качества игры. Как оценю гол Сергеева? Ваня — наш череповецкий Холанд!» — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Иван Сергеев.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, с какими чувствами смотрит матчи сборной России по футболу.