RT в Telegram
Подпишись

Голкипер «Зенита» Кержаков: Сергеев — наш череповецкий Холанд

Короткая ссылка
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о нападающем Иване Сергееве.

«Рад победе над «Крыльями» (1:0) в Кубке, но из ворот казалось, что это не лучший наш матч с точки зрения качества игры. Как оценю гол Сергеева? Ваня — наш череповецкий Холанд!» — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Иван Сергеев.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, с какими чувствами смотрит матчи сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить