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Аршавин: по-спортивному мне не интересно смотреть матчи сборной России

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, с какими чувствами смотрит матчи сборной России по футболу.
Аршавин: по-спортивному мне не интересно смотреть матчи сборной России
  • РИА Новости

«Мне по-спортивному не интересно смотреть матчи — и не важно, с кем мы играем. Хотя для простого болельщика, может, это и нужно — видеть игроков сборной в международных матчах», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести матчи в рамках Игр БРИКС в Казани.

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