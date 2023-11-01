Аршавин: по-спортивному мне не интересно смотреть матчи сборной России
- РИА Новости
«Мне по-спортивному не интересно смотреть матчи — и не важно, с кем мы играем. Хотя для простого болельщика, может, это и нужно — видеть игроков сборной в международных матчах», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что сборная России может провести матчи в рамках Игр БРИКС в Казани.