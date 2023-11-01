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РФС: сборная России может провести матчи в рамках Игр БРИКС в Казани

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возможность проведения товарищеских матчей сборной России в рамках Игр БРИКС — 2024 в Казани.
РФС: сборная России может провести матчи в рамках Игр БРИКС в Казани
  • РИА Новости

«Мы обсудим возможность организации матчей с рядом стран БРИКС летом в Казани. Но есть естественные ограничения окон ФИФА. Во время турнира будет открыто окно только для европейских сборных», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Игры БРИКС в Казани пройдут с 12 по 13 июня 2024 года. Футбол включён в виды спорта турнира.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азию в ноябре или декабре.

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