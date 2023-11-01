РФС: сборная России может провести матчи в рамках Игр БРИКС в Казани
- РИА Новости
«Мы обсудим возможность организации матчей с рядом стран БРИКС летом в Казани. Но есть естественные ограничения окон ФИФА. Во время турнира будет открыто окно только для европейских сборных», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Игры БРИКС в Казани пройдут с 12 по 13 июня 2024 года. Футбол включён в виды спорта турнира.
Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о переходе в Азию в ноябре или декабре.