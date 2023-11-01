«Родина» разгромила «Черноморец» и вышла в четвертьфинал Пути регионов Кубка России
- Gettyimages.ru
Встреча прошла в Москве на стадионе «Академии «Спартака» имени Ф.Черенкова» и завершилась со счётом 3:0.
В составе столичного клуба мячи забили Илья Камышев, Владислав Самко и Амур Калмыков.
Таким образом, «Родина» вышла в 1/4 финала турнира, соперник станет известен после жеребьёвки. «Черноморец» покинул турнир.
Ранее «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.