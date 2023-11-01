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«Родина» разгромила «Черноморец» и вышла в четвертьфинал Пути регионов Кубка России

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«Родина» победила «Черноморец» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России.
«Родина» разгромила «Черноморец» и вышла в четвертьфинал Пути регионов Кубка России
  • Gettyimages.ru

Встреча прошла в Москве на стадионе «Академии «Спартака» имени Ф.Черенкова» и завершилась со счётом 3:0.

В составе столичного клуба мячи забили Илья Камышев, Владислав Самко и Амур Калмыков.

Таким образом, «Родина» вышла в 1/4 финала турнира, соперник станет известен после жеребьёвки. «Черноморец» покинул турнир.

Ранее «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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