«Родина» разгромила «Черноморец» и вышла в четвертьфинал Пути регионов Кубка России

«Родина» победила «Черноморец» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Академии «Спартака» имени Ф.Черенкова» и завершилась со счётом 3:0.

В составе столичного клуба мячи забили Илья Камышев, Владислав Самко и Амур Калмыков.

Таким образом, «Родина» вышла в 1/4 финала турнира, соперник станет известен после жеребьёвки. «Черноморец» покинул турнир.

Ранее «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.