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«Спартак» уступил «Краснодару» в матче Кубка России по футболу

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Московский «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара» на своём поле в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.
«Спартак» уступил «Краснодару» в матче Кубка России по футболу
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра шестого тура группы D на стадионе «Открытие Банк  Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Владимира Ивича.

В составе победителей мячи забил Александр Кокшаров (третья и 61-я минуты). В составе красно-белых отличились Александр Соболев (восьмая, пенальти) и Наиль Умяров (45 + 1). Даниил Денисов (74-я) записал на свой счёт автогол. Гол Соболева (84-я) с пенальти после просмотра VAR был отменён.

«Спартак» (12 очков) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. Далее в турнирной таблице расположились «Краснодар» (11), «Динамо» (восемь), «Пари НН» (два). Московская и нижегородская команды проведут матч шестого тура 2 ноября.   

Ранее сообщалось, что 18-летний Кокшаров в матче со «Спартаком» оформил первый дубль за «Краснодар».

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