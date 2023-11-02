«Краснодар» второй раз подряд не смог пробиться в плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Команда Владимира Ивича заняла третье место в группе D после того, как московское «Динамо» переиграло в матче шестого тура «Пари НН» (2:1).

В плей-офф Пути РПЛ пробился коллектив Марцела Лички (11 очков), а также московский «Спартак» (12). «Краснодар» (11) продолжит борьбу в плей-офф Пути регионов. «Пари НН» (2) завершил выступление в турнире.

Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России состоится 3 ноября.

Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России.