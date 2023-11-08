Пименов заявил, что главный тренер «Реал Сосьедад» доверяет Захаряну
- РИА Новости
«Тренер ему доверят, даёт небольшие минуты. Если бы совсем разочаровался в Захаряне, уже бы готовилась аренда. Надо работать, стиснув зубы, и верить в свои силы. Когда выпадет шанс, должен его использовать», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
По его мнению, невызов на ноябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды России «однозначно сыграет положительно» на перспективах Захаряна в испанской команде. Экс-форвард сборной подчеркнул, что «Арсену не надо посыпать голову пеплом».
«Он только приехал в команду, которая на ходу. Он пока физически не окреп, надо набрать и поймать испанский темп игры. Здесь он пока выпадает», — добавил Пименов.
Захарян в сезоне-2023/24 в восьми матчах за испанскую команду не отметился результативными действиями. 20-летний хавбек не был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды России.
20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.
Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Захарян не вызван в национальную команду.