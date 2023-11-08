Пименов заявил, что главный тренер «Реал Сосьедад» доверяет Захаряну

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль совсем скоро будет давать больше игрового времени полузащитнику Арсену Захаряну.

«Тренер ему доверят, даёт небольшие минуты. Если бы совсем разочаровался в Захаряне, уже бы готовилась аренда. Надо работать, стиснув зубы, и верить в свои силы. Когда выпадет шанс, должен его использовать», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

По его мнению, невызов на ноябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды России «однозначно сыграет положительно» на перспективах Захаряна в испанской команде. Экс-форвард сборной подчеркнул, что «Арсену не надо посыпать голову пеплом».

«Он только приехал в команду, которая на ходу. Он пока физически не окреп, надо набрать и поймать испанский темп игры. Здесь он пока выпадает», — добавил Пименов.

Захарян в сезоне-2023/24 в восьми матчах за испанскую команду не отметился результативными действиями. 20-летний хавбек не был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды России.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Захарян не вызван в национальную команду.











