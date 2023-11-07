Карпин объяснил, почему Захарян и Миранчук не приглашены на сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов Алексея Миранчука и Арсена Захаряна на ноябрьский сбор команды.

«Они не приглашены из-за отсутствия практики. Тренерский штаб внимательно следит за нами, и мы надеемся, что к следующему сбору Алексей и Арсен будут стабильно выступать за клубы», — цитирует Карпина сайт РФС.

Захарян играет за «Реал Сосьедад». В нынешнем сезоне он провёл за команду восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту». В сезоне-2023/24 он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу объявила состав на ноябрьские сборы.