«Задача одна — помогать людям»: Никоноров — о визитах в детские дома, победах в пляжном футболе и вере в сборную России

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров в интервью RT рассказал, зачем он посещает детские дома и исправительные колонии. Также экс-нападающий сборной России объяснил, почему после завершения карьеры решил попробовать себя в роли функционера в большом футболе, рассказал, насколько сильно отличаются зарплаты в двух видах, и отметил, что у сборной есть необходимые для победы на ЧМ инфраструктура и финансы.

— Когда вы стали амбассадором РФС и чего удалось достичь за этот период?

— В сентябре исполнился год с моей первой поездки. Очень ценный опыт. Это помогло открыть глаза мне и другим людям на те проблемы, которые есть в каждом регионе. В 2023-м мы побывали во многих городах и областях. Уверен, проект «Футбол в школе» уже дал положительный результат и принесёт ещё немало пользы детям. Потому что в каждой поездке я встречаю действительно талантливых и одержимых футболом ребят. И совместная игра с кумирами и лучшими представителями отечественного футбола повышает заряд мотивации и вдохновения для детишек. Лично для меня главное достижение — счастливые глаза и улыбки наших будущих чемпионов.

— Что вас радует больше всего в подобных мероприятиях?

— Когда я провожу время с детьми, я кайфую. Мы играем, беседуем, активничаем. Счастливые глаза ребёнка — моя главная радость. И, конечно, нравятся незабываемые поездки на предприятия (улыбается). Ведь я два года отработал на нефтеперерабатывающем заводе. Это особые воспоминания, ностальгия.

— В рамках проекта вы посетили Орск. Чем он запомнился?

— В первую очередь оказанным гостеприимством. Нас отлично встретили, подарили консервы с местного мясоперерабатывающего завода, в том числе с кониной. Конечно, запомнились орские пирожки с ливером. Очень своеобразные, но мне понравились. И, конечно же, экскурсия по самому городу, скульптура бабушки с этими пирожками возле драматического театра. Натёр на удачу все пироги у неё в руках, сказали: сработает — жду (улыбается).

— Вы часто посещаете детские дома. Как пришли к этому?

— Таким детям необходима поддержка и помощь со стороны взрослых. У некоторых нет родителей. Мне очень приятно заряжать их позитивом как во время игры в футбол, так и в моменты общения. Думаю, у многих из них сохранятся эти добрые воспоминания в памяти, и кому-то они действительно помогут преодолеть трудности, с которыми они столкнулись в столь раннем возрасте. Именно с данной целью мы и отправляемся в такие путешествия, чтобы помочь, а не просто попинать мяч перед объективами камер. Задача одна — развивать детей, помогать и поддерживать их.

— С кем-то из ребят остаётесь на связи?

— Да, конечно. С некоторыми обменялись контактами в социальных сетях. Они добавляют меня в друзья, я принимаю заявки и периодически наблюдаю за тем, как они занимаются спортом. Причём необязательно это футбол. Бывают разные. Так что слежу за их жизнью и достижениями.

— Если кто-то из них обратится за помощью, готовы откликнуться?

— Разумеется. В силу своих возможностей всегда хочу помочь детям. И если потребуется оказать содействие в выходе на новую ступень в спорте, то обязательно помогу. Считаю, у каждого должен быть хотя бы один шанс.

— Слышал, вы не оставляете без внимания и заключённых.

— Считаю это не менее важным. В исправительных колониях отбывают срок люди. Да, они совершили ошибку в жизни. Но, повторюсь, у каждого должен быть шанс, в том числе на реабилитацию в обществе. Посещая подобные места, я показываю им, что спорт — отличная возможность встать на правильный путь. Когда тренируешься, в голове всегда появляются светлые мысли. Это видно даже по самим заключённым во время игр. Они излучают счастье. Там нельзя просто выйти и погонять мяч. А тут приезжают профессиональные футболисты. И эти люди выкладываются на поле по полной. Планирую продолжать такие поездки.

— Люди там понимают, кто перед ними?

— Да, на удивление, узнают меня.

— О чём чаще всего спрашивают?

— Как там на свободе? Так и спрашивают. Очень хотят вернуться домой.

— Теперь поговорим о вашем пути. Неожиданно для всех вы решили оставить пляжный футбол и вернуться в большой. Что заставило пойти на такие перемены в жизни?

— В пляжном я добился всех целей и задач, которые сам ставил перед собой. Всё случилось в 2021-м. Тот год получился сумасшедшим. Знал, что он станет апогеем моей карьеры. Заранее настраивался, готовился. Сначала выиграл домашний чемпионат мира. А после него находился в прекрасной физической и психологической форме. Это помогло одержать победу на всех последующих турнирах и параллельно завоевать множество индивидуальных наград. К концу года осознал, что настало время двигаться к новым целям.

— Почему пошли именно в функционеры, а не тренеры?

— Чувствую, что могу принести больше пользы российскому футболу в качестве функционера.

— В любом случае вы могли работать в новом качестве и в пляжном футболе, но выбрали большой.

— В пляжном мы и так уже чемпионы мира и выиграли всё, что только можно. Понятно, что трудностей много и там, но я хочу, чтобы Россия добилась тех же успехов в классическом футболе, и именно поэтому выбрал его. Осознаю тот факт, что это очень сложно. Но не собираюсь останавливаться.

— Алексей Смертин убеждён, что сборная страны способна стать чемпионом мира. Может, всё не так плохо?

— Полностью согласен с ним и не понимаю людей, которые раскритиковали Смертина и посмеялись над его заявлением. Куча хейта обрушилась на Алексея, в том числе со стороны известных людей. А я его поддерживаю. Возможно всё. Очевидно, путь за золотом ЧМ может быть крайне длинным, но дорогу осилит идущий. Победы на первенствах планеты в пляжном футболе, выход в финал ЧМ в мини-футболе — подтверждение наших со Смертиным слов и веры в отечественный футбол.

— Но ведь ситуации в двух видах разные.

— С точки зрения инфраструктуры в пляжном мы значительно отстаём от конкурентов. Тем не менее сборная России систематически обыгрывает бразильцев, которые имеют возможность каждый день тренироваться на песке. У нас всего две большие площадки, где проходят активные занятия: манеж «С.С.С.Р.» — в Химках и «Динамит» — в Санкт-Петербурге. Но мы превосходим Бразилию, да и остальных соперников тоже. Классический футбол в России имеет всё необходимое для побед, в плане инфраструктуры и финансов — точно.

— Тогда непонятно, почему в пляжном удалось подняться на вершину, а в большом — нет. Может, это всё-таки разные виды?

— Есть нюансы. Но всё же у нас больше сходств, чем различий. Вот ворота, вот мяч. Цель — отправить его в сетку и победить.

— Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов не согласился бы с вами. Ему удалось проявить себя и там, и там, но он убеждён, что это абсолютно разные вещи.

— У каждого есть своё мнение, и я уважаю его, но считаю иначе.

— Насколько сильно различаются зарплаты?

— Колоссально.

— Может, тогда проблема в мотивации? Получается, в пляжном игроки думают больше о престиже страны, а не о деньгах.

— Сложный вопрос, но люди там точно думают только о победах. Лично для меня деньги никогда не играли главенствующей роли во времена профессиональной спортивной карьеры. Мы их практически и не зарабатывали (смеётся).

— Были ли среди ваших партнёров по команде игроки, которые параллельно трудились в других сферах?

— Мне на жизнь хватало, но не на какую-то роскошь. Один мой одноклубник чинил крыши гаражей, будучи футболистом сборной. Да и я работал на нефтеперерабатывающем заводе, когда выступал за ярославский «Подводник».

— Как перейти к такой же философии в большом футболе в стране?

— Должно закладываться правильное воспитание со стороны родителей и тренеров. Плюс работа психологов. И начинать её следует в подростковом возрасте. Проводить уроки финансовой грамотности в академиях. Приводить в качестве примера игроков, на которых свалились огромные средства, и они буквально утонули в них, позабыв о карьере. Как, например, Денис Давыдов, которого Леонид Федун называл Русским Месси. И где он сейчас? Очень жаль, ведь он очень талантливый спортсмен. И таких, к сожалению, много.

— Но и с наставниками в стране не всё в порядке. Часто им не доверяют, а у некоторых нет мотивации трудиться.

— Детским тренерам необходимо повышать зарплаты, разрабатывать систему мотивации, стимулировать, чтобы им не приходилось думать о подработке. Они должны быть сконцентрированы только на детях и их развитии. На мой взгляд, это очень важный момент. Всё решают кадры. Везде.

— Если добьётесь всех поставленных задач и в новой сфере, будете покорять другие горизонты?

— Сейчас я полностью сконцентрирован на своей нынешней цели. Больше ни о чём не думаю. Для того чтобы приблизиться к её достижению, поступил в Академию РФС на пилотную программу профессиональной подготовки «Футбольный менеджмент». Углубляю знания спортивного менеджмента в области футбола. А что и как будет дальше — время покажет.