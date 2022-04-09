Футболист Никоноров провёл встречу с эвакуированными жителями Донбасса

Чемпион мира 2021 года по пляжному футболу Борис Никоноров встретился с эвакуированными жителями Донбасса.

Об этом сообщается на официальном сайте Первого Ярославского телеканала

«С уверенностью могу сказать, что все в жизни возможно, к примеру, когда я пришел на песок впервые — я в нем буквально утонул», — цитирует Никонорова пресс-служба канала.

По его словам, всё в жизни абсолютно реально, нужно только прикладывать усилия и много трудиться.

Напомним, что Никоноров дебютировал в составе национальной сборной по пляжному футболу в 2016 году в Евролиге, где команда завоевала бронзовую медаль. В 2021 году выиграл золото Межконтинентального кубка и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о проблемах в пляжном футболе и о формате будущего мужского чемпионата России.