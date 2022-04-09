Футболист Никоноров провёл встречу с эвакуированными жителями Донбасса

Короткая ссылка
Чемпион мира 2021 года по пляжному футболу Борис Никоноров встретился с эвакуированными жителями Донбасса.
Футболист Никоноров провёл встречу с эвакуированными жителями Донбасса
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщается на официальном сайте Первого Ярославского телеканала

«С уверенностью могу сказать, что все в жизни возможно, к примеру, когда я пришел на песок впервые — я в нем буквально утонул», — цитирует Никонорова пресс-служба канала.

По его словам, всё в жизни абсолютно реально, нужно только прикладывать усилия и много трудиться.

Напомним, что Никоноров дебютировал в составе национальной сборной по пляжному футболу в 2016 году в Евролиге, где команда завоевала бронзовую медаль. В 2021 году выиграл золото Межконтинентального кубка и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о проблемах в пляжном футболе и о формате будущего мужского чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить