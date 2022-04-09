Футболист Никоноров провёл встречу с эвакуированными жителями Донбасса
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом сообщается на официальном сайте Первого Ярославского телеканала
«С уверенностью могу сказать, что все в жизни возможно, к примеру, когда я пришел на песок впервые — я в нем буквально утонул», — цитирует Никонорова пресс-служба канала.
По его словам, всё в жизни абсолютно реально, нужно только прикладывать усилия и много трудиться.
Напомним, что Никоноров дебютировал в составе национальной сборной по пляжному футболу в 2016 году в Евролиге, где команда завоевала бронзовую медаль. В 2021 году выиграл золото Межконтинентального кубка и был признан лучшим игроком турнира.
Ранее главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о проблемах в пляжном футболе и о формате будущего мужского чемпионата России.