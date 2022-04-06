Лихачёв рассказал о застое в российском пляжном футболе

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о проблемах в пляжном футболе и о формате будущего мужского чемпионата России.

«Я всегда говорил, что нам не хватает сильных клубов. За последнее время здесь ничего не поменялось. Если появятся крепкие команды, да ещё и с именами, то нам, конечно, легче будет двигаться дальше. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. Надо ждать и смотреть, что будет дальше. Пока долгосрочные прогнозы давать тяжело, но в футбол играть надо», — цитирует Лихачёва BSRussia.

По его мнению, необходимо расширить календарь будущего чемпионата России из-за вероятности отстранения сборной от участия в международных турнирах.

«Я уже неоднократно говорил и публично, и кулуарно: «Если нужна моя консультация в этом вопросе, то я всегда открыт к диалогу». По моей информации, в этом сезоне ожидается участие восьми клубов в чемпионате России. Это уже лучше семи, как это было в прошлом году», — заключил Лихачёв.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях.

Ранее Лихачёв рассказал о планах сборной России по пляжному футболу на ближайшее время.