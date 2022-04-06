Лихачёв рассказал о планах сборной России по пляжному футболу на ближайшее время

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв ответил на вопрос о предстоящих сборах национальной команды и планах на ближайшее будущее.

«Учитывая всю сегодняшнюю обстановку, нам в первую очередь важно провести сбор команды и поучаствовать в турнире, который проходит ежегодно в апреле в Санкт-Петербурге. Хочется снова посмотреть на тех кандидатов в сборную, которые в ближайшие годы должны стать полноценными игроками команды при правильном отношении», — цитирует Лихачёва BSRussia.

Он также отметил, что практически все футболисты, которые были впервые вызваны в сборную на октябрьский сбор перед Межконтинентальным кубком, снова приглашены в команду.

«Единственное, мы решили, что пока не будем задействовать в игровом плане голкипера ЦСКА Романа Фомина. Он заявлен за свой клуб на InterCup. В любом случае он будет перед нашими глазами», — добавил Лихачёв.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях.

Ранее Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) отказалась проводить турниры на территории России из-за ситуации на Украине.