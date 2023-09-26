Колосков назвал наивными фантазиями слова Смертина о победе России на ЧМ по футболу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего полузащитника «Челси» и сборной России Алексея Смертина о том, что однажды национальная команда выиграет чемпионат мира.

«Позволю себе сперва ответить на слова Смертина, процитировав великого Пеле: «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею». Второе: когда Алексей сам выступал за сборную России, мы даже близко не были к тому, о чём он недавно сказал. Как мне кажется, такие наивные фантазии, особенно в такое сложное для страны время, как минимум неприемлемы.

Не стоит проецировать успехи в пляжном или мини-футболе на классический спорт. Любое сравнение тут будет не совсем корректным. Не забывайте, что любой трофей выигрывается живыми людьми. Сейчас у вас есть поколение, а потом уже его может не быть несколько лет», — заявил Колосков RT.

Ранее Смертин выразил мнение, что Россия станет чемпионом мира по футболу.