Колосков назвал наивными фантазиями слова Смертина о победе России на ЧМ по футболу
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Позволю себе сперва ответить на слова Смертина, процитировав великого Пеле: «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею». Второе: когда Алексей сам выступал за сборную России, мы даже близко не были к тому, о чём он недавно сказал. Как мне кажется, такие наивные фантазии, особенно в такое сложное для страны время, как минимум неприемлемы.
Не стоит проецировать успехи в пляжном или мини-футболе на классический спорт. Любое сравнение тут будет не совсем корректным. Не забывайте, что любой трофей выигрывается живыми людьми. Сейчас у вас есть поколение, а потом уже его может не быть несколько лет», — заявил Колосков RT.
Ранее Смертин выразил мнение, что Россия станет чемпионом мира по футболу.