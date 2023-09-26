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Смертин: верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу

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Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин считает, что национальная команда однажды выиграет чемпионат мира по футболу.
Смертин: верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу
  • РИА Новости

«Я верю, что Россия станет чемпионом мира по футболу. У нашей страны есть для этого все предпосылки», — передаёт слова Смертина корреспондент Legalbet.

Экс-полузащитник напомнил, что Россия трижды становилась чемпионом мира в пляжном футболе.

«Не скоро, но мы можем. Шансы есть, на самом деле мы хороши», — сказал он.

Наивысшим достижением России на чемпионатах мира является выход в 1/4 финала в 2018 году, в котором команда проиграла сборной Хорватии в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет с командой Камеруна 12 октября в Москве.

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