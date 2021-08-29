Никоноров посвятил отцу победу на ЧМ по пляжному футболу

Игрок сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал, кому посвятил победу на чемпионате мира в Москве.

«Есть история, которую не знает никто. Уверен, что даже отец забыл о ней, потому что дело было 25 лет назад. Вообще я родом из маленького посёлка на 2 тыс. населения. Там, естественно, есть Дом культуры. Однажды в детстве мы пришли туда на какое-то мероприятие с папой. Мне было лет шесть или семь. Ребят спрашивали об их мечтах. Мальчик передо мной сказал: «О мягкой игрушке». Дали слово мне, я не нашёл ничего лучше, как признать, что тоже мечтаю о ней. Все засмеялись. И отец тоже, но после паузы сказал, что мечтать надо о чём-то великом, например, стать чемпионом мира. Он забыл эту историю, но я завоевал золотую медаль. Папа, это для тебя!» — сказал Никоноров после финального матча с Японией (5:2).

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