Лихачёв признался, что над сборной России довлела ответственность за выступление на домашнем ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о давлении, которое испытывала команда ввиду проведения чемпионата мира в Москве.

«Конечно, ответственность за домашний чемпионат мира довлела. Вы же видели первый матч с США. У нас просто дрожали коленки. Плюс начало встречи задержалось, церемония открытия вышла долгой. Было непросто. К счастью, тогда удалось одержать победу. Я всегда говорю ребятам, что первый матч очень важен с точки зрения результата. Можно сыграть не лучшим образом, но важно взять верх. А дальше мы уже прибавляли с каждой встречей. Поверьте, это самое важное на крупных турнирах. Уже к заключительному поединку группового этапа подошли в состоянии, которое позволило добиться результата», — сказал Лихачёв после финального матча.

Сборная России стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. В финале команда Михаила Лихачёва одержала победу над командой Японии — 5:2.

Ранее Лихачёв заявил, что сборная России ощущает огромное счастье от победы на ЧМ по пляжному футболу.