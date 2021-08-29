Лихачёв признался, что над сборной России довлела ответственность за выступление на домашнем ЧМ

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о давлении, которое испытывала команда ввиду проведения чемпионата мира в Москве.
Лихачёв признался, что над сборной России довлела ответственность за выступление на домашнем ЧМ
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Конечно, ответственность за домашний чемпионат мира довлела. Вы же видели первый матч с США. У нас просто дрожали коленки. Плюс начало встречи задержалось, церемония открытия вышла долгой. Было непросто. К счастью, тогда удалось одержать победу. Я всегда говорю ребятам, что первый матч очень важен с точки зрения результата. Можно сыграть не лучшим образом, но важно взять верх. А дальше мы уже прибавляли с каждой встречей. Поверьте, это самое важное на крупных турнирах. Уже к заключительному поединку группового этапа подошли в состоянии, которое позволило добиться результата», — сказал Лихачёв после финального матча.

Сборная России стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. В финале команда Михаила Лихачёва одержала победу над командой Японии — 5:2.

Ранее Лихачёв заявил, что сборная России ощущает огромное счастье от победы на ЧМ по пляжному футболу.

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