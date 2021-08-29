Лихачёв: сборная России ощущает огромное счастье от победы на ЧМ по пляжному футболу

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился эмоциями после победы над Японией в финале чемпионата мира в Москве.
Лихачёв: сборная России ощущает огромное счастье от победы на ЧМ по пляжному футболу
  • Reuters

«Я очень устал. У меня сегодня зарядки оставалось 5% после всех матчей, сейчас, наверное, 1%. Я благодарен команде, мы стали трёхкратными чемпионами мира. Мы ощущаем безумное счастье, сложно что-то говорить», — сказал Лихачёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что команда проделала огромную работу, была сильнее всех конкурентов и заслужила трофей больше соперников. Специалист также поблагодарил болельщиков, организаторов соревнований и руководство Российского футбольного союза.

«Финал не может получиться лёгким, он получился очень тяжёлым. Но сегодня был Юра Крашенинников, который очень хотел стать трёхкратным. То, что он сегодня сделал, учитывая его проблемы со здоровьем, — это на все времена. Хотелось бы уже наконец-то поспать», — добавил Лихачёв.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино назвал лучшим в истории ЧМ по пляжному футболу в России.

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