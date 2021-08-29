Инфантино назвал лучшим в истории ЧМ по пляжному футболу в России

Короткая ссылка
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что прошедший чемпионат мира по пляжному футболу в Москве является лучшим в истории.
Инфантино назвал лучшим в истории ЧМ по пляжному футболу в России
  • Reuters

«Три года назад в России прошёл лучший чемпионат мира по футболу. Теперь же здесь прошёл лучший в истории чемпионат мира по пляжному футболу», — сказал Инфантино.

Россия обыграла Японию в финале домашнего чемпионата мира со счётом 5:2. Национальная команда стала трёхкратным победителем первенства планеты.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на победу России на ЧМ по пляжному футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить