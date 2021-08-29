Инфантино назвал лучшим в истории ЧМ по пляжному футболу в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что прошедший чемпионат мира по пляжному футболу в Москве является лучшим в истории.

«Три года назад в России прошёл лучший чемпионат мира по футболу. Теперь же здесь прошёл лучший в истории чемпионат мира по пляжному футболу», — сказал Инфантино.

Россия обыграла Японию в финале домашнего чемпионата мира со счётом 5:2. Национальная команда стала трёхкратным победителем первенства планеты.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на победу России на ЧМ по пляжному футболу.