Колосков отреагировал на победу России на ЧМ по пляжному футболу

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу национальной команды на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.
Колосков отреагировал на победу России на ЧМ по пляжному футболу
  • Reuters

«В начале были какие-то сомнения в окончательной победе, но слава богу, что тренеры смогли подвести команду к пику формы в финале. Ну и молодцы футболисты, выигрывали на последних минутах и секундах», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, эта победа позитивно настроит российских болельщиков перед матчем со сборной Хорватии в рамках квалификации чемпионата мира по большому футболу 2022 года.

«Повысится ли интерес к пляжному футболу после провалов в большом футболе? Одно к другому никакого отношения не имеет — разные виды спорта. Проводить аналогии здесь бессмысленно», — добавил Колосков.

Россия обыграла Японию в финале домашнего чемпионата мира со счётом 5:2. Национальная команда стала трёхкратным победителем первенства планеты.

Ранее игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников поделился эмоциями от победы над Японией.

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