Крашенинников — о победе на ЧМ по пляжному футболу: непередаваемые ощущения

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Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников поделился эмоциями от победы над Японией в финале чемпионата мира по пляжному футболу.
Крашенинников — о победе на ЧМ по пляжному футболу: непередаваемые ощущения
  • Reuters

«Благодарен всем болельщикам. Большая часть победы — это их заслуга. Сумасшедший чемпионат мира! Непередаваемые ощущения, это фантастика», — сказал Крашенинников в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также отметил, что при счёте 4:2 команде следовало тоньше играть в некоторых моментах, чтобы быстрее забить пятый мяч, но в итоге россияне всё равно выстояли.

«Надеюсь, тем, кто пришёл первый раз, пляжный футбол доставил удовольствие и они будут чаще болеть за нас», — добавил Крашенинников.

Россия обыграла Японию в финале домашнего чемпионата мира в Москве со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу стала трёхкратным чемпионом мира.

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