Крашенинников — о победе на ЧМ по пляжному футболу: непередаваемые ощущения
- Reuters
«Благодарен всем болельщикам. Большая часть победы — это их заслуга. Сумасшедший чемпионат мира! Непередаваемые ощущения, это фантастика», — сказал Крашенинников в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он также отметил, что при счёте 4:2 команде следовало тоньше играть в некоторых моментах, чтобы быстрее забить пятый мяч, но в итоге россияне всё равно выстояли.
«Надеюсь, тем, кто пришёл первый раз, пляжный футбол доставил удовольствие и они будут чаще болеть за нас», — добавил Крашенинников.
Россия обыграла Японию в финале домашнего чемпионата мира в Москве со счётом 5:2.
Ранее сообщалось, что сборная России по пляжному футболу стала трёхкратным чемпионом мира.