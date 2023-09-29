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В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом в Азию

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не шантажировала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом в Азию
  • РИА Новости

«Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, когда ФИФА будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможный переход в AFC.

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