В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не шантажировала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, когда ФИФА будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможный переход в AFC.