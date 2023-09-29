В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом в Азию
- РИА Новости
«Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, когда ФИФА будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможный переход в AFC.