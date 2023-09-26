Алаев: РФС не может перейти в Азию на условиях простого члена

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Первое: футбол под эгидой УЕФА — самый сильный в мире с точки зрения экономики и спорта. Второе: играть лучше, чем не играть. Третье: переход в другую ассоциацию не такой простой процесс, как может показаться», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Он добавил, что футбол — не спортивная, а политическая индустрия. По его мнению, никто не даст гарантий в случае перехода в Азию.

«Мы Россия, большая и сильная страна, не можем перейти на условиях простого члена. Если заходить в Азию, то большим проектом», — отметил он.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Джанни Инфантино не исключил участия сборной России в следующем чемпионате мира.