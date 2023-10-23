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Пименов объяснил, почему Головину не стоит уходить из «Монако»

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Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказался касательно возможного ухода российского полузащитника Александра Головина из «Монако».

«На мой взгляд, «Боруссия» из Дортмунда находится сейчас на одном уровне с «Монако». Слышал, поступало интересное предложение по Головину от «Ньюкасла», но вроде бы до конкретики дело так и не дошло по причине того, что Александр является россиянином. В настоящий момент он находится на своём месте, а его команда возглавляет турнирную таблицу первенства Франции и стремится попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон», — заявил Пименов RT.

Ранее Пименов высказал мнение касательно игровой формы Головина.

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