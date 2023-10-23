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Пименов: Головин набрал отличную форму и прекрасно себя чувствует во Франции

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Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказал мнение касательно игровой формы российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
Пименов: Головин набрал отличную форму и прекрасно себя чувствует во Франции
  • Gettyimages.ru

«Головин набрал отличную форму в текущем сезоне и прекрасно себя чувствует во Франции. Видно, что он стал понимать Лигу 1 изнутри и у него налажено хорошее взаимодействие с партнёрами. Сможет ли «Монако» стать чемпионом Франции? Это зависит от того, сохранят ли монегаски силы на всю дистанцию.

«Пари Сен-Жермен» имеет в своём составе по-настоящему звёздных футболистов, и любая осечка конкурента окажется на руку парижанам. А ПСЖ больше не позволит себе ошибаться», — сказал Пименов RT.

Ранее Головин вошёл в сборную 9-го тура французской Лиги 1.

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