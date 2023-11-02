Самедов: из российских игроков только Головин соответствует европейскому уровню

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов назвал российского игрока, который соответствует европейскому уровню.

«Головин. Он здорово выступает за «Монако», уже не первый год в Европе. Да и в сборной, когда он выходит на поле, его класс очевиден», — цитирует Самедова rg.ru.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду восемь матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Монако» рассчитан до 2026 года.

Ранее Руслан Пименов объяснил, почему Головину не стоит уходить из «Монако».