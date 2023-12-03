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Юран раскритиковал систему проведения чемпионата РПЛ

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о системе проведения чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Юран раскритиковал систему проведения чемпионата РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Почему мы не вернёмся к системе «весна — осень»? Я понимаю функционеров. Просто хотел бы посоветовать по такой погоде выйти и походить в ветровочке и бутсах», — цитирует Юрана «Матч ТВ»

Он также недоумевает, как можно готовить команду, когда на улице -6 °С.

«Я сам играл в таких условиях. Поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутсах становятся… ты не чувствуешь мяч. И это травмоопасно», — добавил тренер.

Накануне «Пари НН» одержал победу над «Уралом» в матче 17-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 1:0.

Нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что Юран назвал матч «Пари НН» с «Уралом» бескомпромиссным.

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