Юран раскритиковал систему проведения чемпионата РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о системе проведения чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Почему мы не вернёмся к системе «весна — осень»? Я понимаю функционеров. Просто хотел бы посоветовать по такой погоде выйти и походить в ветровочке и бутсах», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Он также недоумевает, как можно готовить команду, когда на улице -6 °С.

«Я сам играл в таких условиях. Поверьте мне, это очень тяжело, когда пальцы в бутсах становятся… ты не чувствуешь мяч. И это травмоопасно», — добавил тренер.

Накануне «Пари НН» одержал победу над «Уралом» в матче 17-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 1:0.

Нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что Юран назвал матч «Пари НН» с «Уралом» бескомпромиссным.